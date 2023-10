FC Barcelone - Mercato : négociations tendues pour Joao Félix à cause de Griezmann

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois sur notre site : le FC Barcelone est bien décidé à conserver Joao Félix au-delà de son prêt d'une saison. Et le Portugais compter s'inscrire dans la durée en Catalogne puisque c'est le club de ses rêves et qu'en outre, il ne veut plus jouer pour l'Atlético Madrid de Diego Simeone. L'attaquant est tellement persuadé que son avenir est à Barcelone qu'il a mis en vente sa maison madrilène. Seulement, les finances blaugranas ne sont pas au mieux et il est presque impossible que le FCB puisse signer un chèque de 80 M€, comme attendu par l'Atlético, en juin prochain.

Le Barça espère Félix à moins de 40 M€ à l'été 2025

Du coup, un nouveau prêt serait dans les tuyaux. Sport explique que c'est la meilleure solution pour le Barça mais aussi celle qui plaît le plus à ses dirigeants dans l'optique de se venger de l'Atlético. Car à Barcelone, on n'a pas digéré la stratégie colchonera pour récupérer Antoine Griezmann pour 20 M€ cet été alors qu'il avait été vendu pour six fois plus au Barça en 2019. L'Atlético avait enchaîné deux prêts et, le Français se retrouvant à un an de la fin de son contrat cet été, il avait été en position de force pour négocier avec le FCB une indemnité très faible. Barcelone veut sa revanche et va appliquer la même stratégie. L'idée étant donc d'obtenir un nouveau prêt en 2024-25 avant de proposer moins de 40 M€ pour obtenir définitivement Joao Félix à l'été 2025...

