FC Barcelone - Mercato : Newcastle prêt à signer un gros chèque pour un Blaugrana ?

Le plan du FC Barcelone pour faire revenir Lionel Messi est désormais clair : vendre plusieurs joueurs pour 100 M€ et dégager ainsi de la masse salariale. Ce n'est qu'à cette seule condition que la Liga validera le retour de l'Argentin. Mais il va donc falloir pousser plusieurs Blaugranas vers la sortie, même ceux qui n'ont pas spécialement envie d'aller voir ailleurs comme Raphinha.

Un rendement décevant depuis son arrivée

Arrivé l'été dernier, l'ailier brésilien a mis du temps pour s'acclimater. Et même aujourd'hui, alors qu'il ne reste plus qu'un mois de compétition, son rendement n'est pas à la hauteur des 58 M€ investis. Les dirigeants seraient favorables à un départ, surtout qu'il passera derrière Messi et Dembélé dans la hiérarchie des ailiers. Selon El Mundo Deportivo, Newcastle serait intéressé par l'ancien Rennais, qu'il suivait déjà quand il évoluait à Leeds. Les Magpies, qui devraient retrouver l'Europe la saison prochaine, auront de gros moyens grâce à leurs propriétaires saoudiens. Le FC Barcelone peut espérer réaliser une belle opération, même s'il faudra convaincre le Brésilien que le mieux pour lui est d'aller voir ailleurs.

Le calendrier complet du FC Barcelone pour la fin de saison

Pour résumer Pour faire revenir Lionel Messi cet été, le FC Barcelone a besoin de faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses. Newcastle pourrait grandement l'aider si son intérêt pour Raphinha se confirme. Le Brésilien n'est arrivé que l'été dernier mais il ne sera pas retenu.

