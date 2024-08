FC Barcelone Mercato : nouveau coup de frein pour Nico Williams

Si la presse catalane s’est enflammée et a (déjà) annoncé la fumée verte concernant l’arrivée de Nico Williams (Athletic Bilbao, 22 ans) au FC Barcelone après le « oui » de l’ailier de la Roja aux Blaugranas, la réalité est plus nuancée.

Bien renseigné sur les arcanes du Barça, l’insider derrière le compte Actualité Barça s’est déjà voulu moins catégorique. Si le FC Barcelone n’a pas eu de « non » du clan Williams, son agent Felix Tainta n’aurait pas dit non plus que le natif de Pampelune ne voulait que le Barça. Au club, on a simplement considéré que cette réponse maintenait ouvert le dossier.

Nico Williams 🇪🇸 | Le club, lors des dernières heures, a relancé le clan Nico Williams. Felix Tainta, son agent, a répondu au club que le joueur n’avait pas dit NON au Barça pour le moment.



Le Barça considère, par cette réponse, que le dossier est encore ouvert. Rien de décidé. pic.twitter.com/gLeVYLXjqn — S. (@Soso9zb) August 11, 2024

Ce n’est pas Williams le souci mais le fair-play financier !

Sky Germany a d’ailleurs abondé en ce sens, annonçant que si Nico Williams ne dira pas non au FC Barcelone dans l’éventualité d’un accord Barça – Athletic Bilbao, c’est surtout ce point qui poserait problème. Dans l’État-major du club catalan, on va chercher une solution pour finaliser ce dossier tout en restant dans le cadre du fair-play financier en sachant que Nico Williams, en respect pour son club basque, va continuer de se comporter en grand professionnel sans mettre la pression sur son club formateur.

Quoi qu’il arrive, le Barça va devoir régler quelques départs et générer de la masse salariale pour inscrire Nico Williams, le dossier est donc loin d’être dans sa phase finale de règlement…

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !