FC Barcelone - Mercato : nouveau retournement de situation pour Aubameyang, accord trouvé entre le Barça et Arsenal !

Dans l'après-midi, le journaliste de The Athletic, David Ornstein, a annoncé que l'arrivée en prêt de l'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, au Barça aurait capoté en raison d'une question salariale.

Quatre heures plus tard, un retournement de situation aurait eu lieu. En effet, toujours selon les informations de ce journaliste anglais, un accord verbal entre le Barça et les Gunners auraient été trouvés pour le prêt de six mois, plus une année en option, de l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Sa visite médicale serait prévue ce lundi soir.

🚨 EXCLUSIVE: Barcelona have verbal agreement with Arsenal (subject to contract) to sign Pierre-Emerick Aubameyang on 6 months + 1 year deal that, if completed, will bring his #AFC career to an end. Medical to take place tonight @TheAthleticUK #FCBarcelona https://t.co/4wXWdGSNB8