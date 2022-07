FC Barcelone : nouvel accord à 400 millions d'euros pour le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Un mois après avoir vendu 10% de ses droits TV sur 25 ans au fonds d'investissement Sixth Street, le FC Barcelone active son deuxième levier économique en rajoutant 15% supplémentaires de ses droits télévisuels d'après les informations de Ferran Correas, journaliste pour la radio catalane RAC1 bien renseigné sur les Blaugranas. Cette fois, le Barça empoche 400 millions d'euros qui rentrent directement dans les caisses du club. 200 millions d'euros seront alloués au recrutement pour finaliser la construction de l'effectif.

De grosses recrues vont encore débouler à Barcelone

Ceux qui s'insurgeaient envers le recrutement pharaonique du Barça, qui pointait il y a quelques mois à la neuvième place de Liga derrière le Rayo Vallecano, n'ont pas fini d'épuiser leur salive. Le nouvel accord entre le FC Barcelone et Sixth Street va permettre aux Catalans de poursuivre leur mercato déjà impressionnant, avec comme priorité numéro 1 Jules Kounde. Le Barça devrait également se focaliser sur les latéraux de Chelsea Marcos Allonso et Cesar Azpilicueta et pourquoi pas retenter de signer Bernardo Silva.

Le premier accord conclu pour 207 millions d'euros, avait entre autres permis de signer Pablo Torre, Dembele, Raphinha, et Robert Lewandowski en plus de Christensen et Kessie arrivés libres.