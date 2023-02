FC Barcelone - Mercato : offre astronomique du club de Cristiano Ronaldo pour Busquets !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Cela fait plus d'un an que Xavi réclame une prolongation de contrat pour Sergio Busquets, libre en juin. L'entraîneur du FC Barcelone n'a pas trouvé mieux que son ancien coéquipier pour le poste de sentinelle, si important dans le jeu catalan. Et même s'il a 34 ans, même si son salaire pèse lourdement sur les finances du FCB, les dirigeants barcelonais ont décidé de suivre l'avis de leur coach en proposant enfin un nouveau bail à leur joueur.

Seulement, les médias espagnols annoncent ce mardi que Busquets a fait l'objet d'une offre faramineuse d'al-Nassr ! On savait le nouveau club de Cristiano Ronaldo intéressé par le milieu ibérique, on sait désormais qu'il est prêt à beaucoup pour le récupérer. Ce "beaucoup", c'est 18 M€ de salaire annuel net pendant deux saisons ! Un montant astronomique qui pourrait totalement bouleverser la donne pour le Barça !