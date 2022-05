FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur l’avenir de Griezmann

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Prêté à l'Atlético Madrid par le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, Antoine Griezmann devrait rester chez les Colchoneros la saison prochaine. Reste désormais à savoir sous quelle forme.

Alors que l'Atlético Madrid a la possibilité de prolonger le prêt d'une saison de plus de l'attaquant français et d'attendre l'été 2023 pour lever l'option d'achat de 40 millions d'euros comprise dans son prêt, le club madrilène travaillerait pour recruter définitivement Antoine Griezmann dès cet été, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira. C'est une bonne nouvelle pour le Barça, qui pourrait renflouer ses caisses en vue du prochain mercato estival.

#AtleticoMadrid are working to sign Antoine #Griezmann from #Barça on a permanent deal. #transfers #FCB