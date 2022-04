FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur les dossiers Dembélé, Traoré et Raphinha

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le poste d'ailier droit est l'un des principaux chantiers à gérer par le FC Barcelone. Alors qu'Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat en juin prochain et qu'Adama Traoré pourrait repartir à Wolverhampton au cas où le Barça ne lèverait pas l'option d'achat comprise dans son prêt, l'ailier droit de Leeds, Raphinha, pourrait être recruté cet été.

"Si Dembélé reste, je ne vois pas Raphinha venir"

Le journaliste espagnol, Toni Juanmartí, en a dit plus sur ces trois dossiers. "Si Ousmane Dembélé reste, je ne vois pas Raphinha venir. Avec Adama Traoré, voyons ce qui se passe. Xavi est content de lui mais cela dépendra de l'argent et de la marge que le Barça aura après avoir signé des priorités et vendu certains joueurs."

