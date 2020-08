FC Barcelone - Mercato : pas encore parti, Messi veut déjà revenir !

Le feuilleton Lionel Messi (33 ans) n’est pas prêt de s’arrêter. Depuis mardi, jour de l’annonce de ses velléités de départ du FC Barcelone, plus un seul jour ne passe sans que la presse espagnole n’évoque le sujet. Celui-ci est toujours aussi brûlant puisque Ronald Koeman entend de nouveau entrer dans l'arène.

En retrait ces derniers jours car à Amsterdam pour des raisons personnelles, le Néerlandais est revenu à Barcelone et va pouvoir prendre le cas Messi à bras-le-corps. Sport rapporte même que le technicien batave a exprimé le souhait de s'entretenir de nouveau avec la star argentine et Josep Maria Bartomeu pour trouver un moyen de convaincre Messi de rester. L’affaire ne s’annonce pas simple quand on sait que « La Pulga » est convoitée par la Juventus Turin mais ne souhaiterait signer qu’à Manchester City.

Messi n’exclurait pas un retour après un crochet en Angleterre

L’Équipe, dans son édition du jour, évoque une autre hypothèse pour son avenir à plus long terme. « Fâché contre la direction actuelle du Barça, Messi n’a toutefois pas abandonné l’idée de finir sa carrière sous le maillot barcelonais, peut-on lire dans le quotidien sportif. Après deux ou trois saisons en Angleterre, il se verrait bien effectuer un dernier tour de piste dans son fief, avec la complicité de futurs dirigeants qui lui ouvriraient forcément grand les bras. »