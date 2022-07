FC Barcelone – Mercato : Piqué poussé au départ par une décision de Shakira ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le difficile divorce entre Gérard Piqué et Shakira avait pour conséquences le départ du défenseur espagnol du FC Barcelone ? L'hypothèse prend de plus en plus de crédit... Et pas seulement parce que certains dirigeants sont agacés par la vie nocturne très active du néo-célibataire de 35 ans. Non, un autre problème se pose aujourd'hui dans la bataille que se mènent aujourd'hui le stoppeur du Barça et son ex-pop star de femme.

L'Inter Miami, sa solution pour rester proche de ses enfants

En effet, si elle est désireuse de quitter Barcelone pour la Floride où elle entend vivre désormais, Shakira souhaite être suivie dans sa nouvelle vie par ses deux enfants Milan et Sasha. Les avocats de la chanteuse colombienne bataillent d'ailleurs pour la garde et sont prêts à tout pour parvenir à leurs fins.

D'après Marca, Gérard Piqué souhaite aussi pouvoir voir ses enfants grandir et discute d'une garde partagée avec la possibilité de venir quand il le souhaite à Miami pour passer des moments avec Milan et Sasha. S'il n'avait initialement pas prévu de quitter le FC Barcelone cet été, Piqué pourrait réévaluer l'offre de l'Inter Miami de David Beckham si ce choix de vie d'un exil américain de ses enfants lui était imposé. Affaire à suivre...