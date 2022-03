FC Barcelone - Mercato : Piqué rassure sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Début février, le journaliste espagnol, Oriol Domenech, a annoncé que le défenseur central du FC Barcelone, Gérard Piqué, pourrait mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison.

"Je suis très fier de porter ce maillot et j’espère que ça durera longtemps"

Mais il n'en serait rien selon les dires du vice-capitaine du Barça, qui compte jouer encore de nombreuses années sous le maillot blaugrana. "Plus que d’atteindre 600 matchs, c’est la trajectoire, le fait que j’ai passé un bon moment ici. Je suis très fier de porter ce maillot et j’espère que ça durera longtemps. J’aime vraiment vivre l’instant présent, jour après jour, et j’espère qu’il y aura encore beaucoup de moments inoubliables et très spéciaux", a confié Gérard Piqué pour le site officiel du FC Barcelone.

Pour résumer Annoncé proche de la retraite, le défenseur central et vice-capitaine du FC Barcelone, Gérard Piqué, a confié qu'il ne comptait pas raccrocher les crampons de si tôt.

Fabien Chorlet

Rédacteur