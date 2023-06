FC Barcelone - Mercato : pour la première recrue de l'été, c'est imminent !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

A lire le quotidien Sport, le dossier est plié. Et déjà considéré comme terminé par les dirigeants du FC Barcelone. Car oui, Ilkay Gundogan, le milieu de terrain de Manchester City, va bel et bien rejoindre le club catalan. Il ne s'agit plus d'une rumeur mais d'un fait et ce pour une raison précise.

Après la finale de la C1, l'annonce

L'international Allemand, tout d'abord inquiet de devoir baisser ses prétentions salariales, exigeait un contrat longue durée. Le FC Barcelone, qui proposait deux ans, aurait, selon le média, accepté d'ajouter une année supplémentaire. Gundogan aurait donc donné son accord total à l'opération.

L'officialisation devrait intervenir juste après la finale de la Ligue des Champions opposant City à l'Inter Milan. Match prévu le 10 juin prochain.