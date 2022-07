FC Barcelone - Mercato : premier coup dur pour Kessié et Christensen au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce lundi, le FC Barcelone a officialisé les arrivées de ses deux premières recrues estivales, lançant enfin son mercato estival. Il s'agit du milieu de terrain ivoirien, Franck Kessié, et du défenseur central danois, Andreas Christensen, qui arrivent libres en provenance respectivement de l'AC Milan et Chelsea.

Mais comme c'est le cas avec ses recrues depuis plusieurs mercatos, le Barça ne peut pas encore inscrire les deux joueurs en Liga, selon les informations de la Cadena COPE. Le club blaugrana doit continuer à travailler sur les leviers économiques pour que Franck Kessié et Andreas Christensen puissent être inscrits.

Franck Kessie's first words upon arriving in Barcelona! pic.twitter.com/LGh8ipdxGy