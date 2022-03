FC Barcelone - Mercato : Raphinha a donné sa réponse au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Lors du dernier mercato hivernal, Raphinha était tout proche de rejoindre le Bayern Munich contre un chèque de 50 millions d'euros. Mais l'ailier droit brésilien était finalement resté à Leeds cet hiver. L'ancien joueur du Stade Rennais est désormais sur les tablettes du FC Barcelone pour le prochain mercato estival.

Raphinha aurait donné une réponse positive au Barça. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, l'ancien joueur du Stade Rennais serait prêt à rejoindre la Catalogne l'été prochain.

Des discussions seraient en cours entre son agent, Deco, et le FC Barcelone depuis le 9 mars dernier. Mais pour l'heure, aucunes négociations n'auraient été entamées entre le club blaugrana et Leeds.

Raphinha would be open to join Barcelona in the summer, positive talks between Deco and the club since March 9 - no discussions between clubs yet, as Barça will wait for Leeds situation to be clarified. 🇧🇷 #FCB



Chelsea were leading the race for Raphinha before the sanctions.