FC Barcelone - Mercato : Raphinha, cible d'un nouvel intérêt, un transfert à 60 M€ se dessine !

Statistiquement, la première saison de Raphinha au FC Barcelone n'a pas été mauvaise (7 buts et 7 passes décisives en 36 matches de Liga). Mais il y a cette impression que la marche est trop haute pour l'ailier brésilien, très souvent brouillon et apparu trop nerveux à plusieurs reprises. Si bien que les dirigeants blaugranas ne s'opposeraient pas à une vente cet été d'un joueur recruté 58 M€ il y a un an. Sauf que l'ancien Rennais, lui, n'entend pas partir aussi vite. Il a réalisé son rêve en signant au Barça et entend bien aller au bout de son contrat (2027).

Le Barça ne s'opposera pas à un départ

Mais peut-être qu'une proposition en or le ferait réfléchir. Au début de l'été, Raphinha a déjà été ciblé par des clubs saoudiens mais il avait dit non. Selon Ekrem Konur, deux nouvelles écuries saoudiennes, al Hilal et al Ahli, se renseignent sur son sujet. La question salariale sera fondamentale dans ce dossier. Car le Barça, lui, ne dira pas non au départ de son ailier si l'indemnité flirte avec les 60 M€. Surtout maintenant que le fair-play financier l'a épinglé pour ses résultats économiques depuis un an...

