FC Barcelone - Mercato : rebondissement pour Dani Alves et Lewandowski !

Alors que Dani Alves arrive en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, le journaliste espagnol, Gerard Romero, avait annoncé la semaine dernière que le Barça ne devrait pas renouveller le contrat du latéral droit brésilien. Mais selon les informations de Sport, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait finalement prolonger l'aventure avec le club blaugrana avec un contrat spécial qui pourrait prendre fin en janvier prochain.

Quant à Robert Lewandowski, le journaliste italien, Nicolò Schira, a annoncé ce mercredi que l'attaquant polonais se rapprocherait de plus en plus du FC Barcelone. Un accord entre les deux parties aurait été trouvé sur les bases d'un contrat de trois ans, soit jusqu'en juin 2025. Reste désormais au Barça de s'entendre avec le Bayern Munich sur l'indemnité de transfert.

