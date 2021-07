FC Barcelone - Mercato : rebondissement pour Messi, le départ de Griezmann se rapproche

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Lionel Messi (34 ans) est bel et bien pressenti pour prolonger au FC Barcelone. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme les informations de la presse espagnole d’hier assurant qu’un accord de principe a été trouvé entre ses représentants et les dirigeants blaugrana, pour un contrat de cinq ans, assorti d’une baisse de 50 % de son salaire (actuellement de 74,9 M€, primes non comprises). En revanche, alors que la presse espagnole assurait que la signature et l’annonce officielle étaient imminentes, celles-ci ne seront pas effectives avant plusieurs jours.

La raison ? La finalisation de son contrat exige encore des ajustements. Le Barça travaille d’arrache-pied depuis plusieurs semaines pour que le nouveau contrat de la star puisse s’ajuster aux exigences de la Liga, qui exige une diminution de la masse salariale du club de 347 M€ à 160 M€. Une fois l’accord signé, le numéro 10 devrait rallier le centre d’entraînement fin juillet-début août, en compagnie de Sergio Agüero, pour passer les tests physiques d’avant-saison.

Griezmann déjà d'accord sur son salaire à Madrid ?

En parallèle du dossier Messi, le départ d’Antoine Griezmann (30 ans) s’organise. L’Équipe explique que le discours a changé autour du Mâconnais, alors qu’un départ semblait inenvisageable il y a encore quelques semaines. « C’est quelque chose qui concerne les deux clubs et c’est à eux de se mettre d’accord, assure-t-on de dans l’entourage de Griezmann. Si le Barça veut vraiment se séparer d’Antoine, ils nous le feront savoir lorsqu’ils se seront arrangés (avec un autre club). Pour le moment, nous n’avons aucune réflexion à avoir là-dessus, étant donné que le club ne nous a rien dit. »

Selon El Chiringuito, les dirigeants du FC Barcelone veulent tirer entre 15 et 20 millions d’euros de l’opération Griezmann à l’Atlético Madrid. Alex Silvestre assure même qu’il serait très proche d’un retour dans la capitale espagnole, où son salaire atteindrait entre 12 et 13 millions par an. Pour faciliter l’échange, le journaliste espagnol précise que des joueurs madrilènes pourraient être inclus dans le deal même si le club catalan préfère de l’argent frais.

🚨EXCLUSIVA de @alexsilvestreSZ en #ChiringuitoGriezmann🚨



💣"GRIEZMANN al ATLETI está muy CERCA"



💸"Se BAJARÁ el SALARIO hasta los 12-13 MILLONES netos"



💰"El BARÇA quiere DINERO, podrían entrar JUGADORES" pic.twitter.com/DF3Jkw34Rm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2021