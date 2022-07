FC Barcelone - Mercato : Lewandowski a recalé le PSG, le Bayern Munich bloque toujours le Barça

Robert Lewandowski au FC Barcelone, c'est toujours dans les tuyaux. L'attaquant polonais a repris l'entraînement en trainant des pieds (comme en atteste son retour à la séance de ce matin...) et son club préférerait le transférer au PSG ou à Chelsea, mais il n'est pas question pour l'attaquant de rejoindre la France ou l'Angleterre.

Comme le révèle Sport1, le média allemand, Lewandowski veut jouer au Barça. Mais le Bayern a une exigence : il souhaite que le club catalan verse l'intégralité du transfert dès la signature, car il a des doutes sur sa solvabilité.

Bayern want the total fee for Lewandowski or at least a large part of it to be transferred immediately – and not in several installments. The club has doubts over the solvency of Barcelona, especially after the problems they had to pay Arturo Vidal's instalments [@kerry_hau]