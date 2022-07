FC Barcelone - Mercato : son arrivée, Xavi, son objectif... les premiers mots de Lewandowski

"Au final, tout s'est passé très vite. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour penser à quoi que ce soit. Maintenant, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution. Je suis heureux de pouvoir revenir rapidement sur le terrain avec Barcelone."

"Xavi a un plan clair pour ramener le FC Barcelone au sommet."

"C'était par hasard. Mais nous avons eu tout de suite eu une bonne relation, il m'a dit qu'il m'attendrait, que nous travaillerions bien ensemble et que nous pouvions accomplir beaucoup de choses."

"Je sais que j'aurai bientôt 34 ans. Mais je me sens très fort physiquement et mentalement. Barcelone a vu les choses de la même manière."

"Barcelone a eu des problèmes la saison dernière. Mais le club a un potentiel incroyable et a fait de bons transferts. Je pense que le club est sur la bonne voie. Mon objectif est très clair : gagner des trophées."

Goodbye FC Bayern, buenas dias Barcelona: I spoke to @lewy_official about his transfer to #FCBarcelona. He told me: „It was the hardest decision of my life.“ And: „I want to win titles with Barça!“ https://t.co/ZGT3slULga