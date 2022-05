FC Barcelone - Mercato : Suarez veut revenir au Barça et vend la mèche pour l’avenir de Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En quête d’un attaquant de pointe racé pour la saison prochaine, le FC Barcelone a ciblé Robert Lewandowski et Alvaro Morata en plan B au mercato estival. La surprise du chef pourrait finalement se nommer Luis Suarez (35 ans) ! Après avoir quitté le FC Barcelone avec pertes et fracas au mercato d’été 2020, l’attaquant uruguayen serait désireux de reporter le maillot du club catalan en 2022-2023.

L’information a été divulguée hier soir par José Alvarez. Dans l’émission El Chiringuito, le journaliste espagnol a fait savoir que Suarez ne serait pas prolongé en juin à l’Atlético Madrid et qu’il entendait continuer à jouer au plus haut niveau au moins un an avant de partir en MLS.

En coulisses, « El Pistolero » serait déjà au courant que Lionel Messi continuera au PSG la saison prochaine et il ne souhaiterait pas partir seul aux États-Unis, ce qui confirmerait donc la continuité de « la Pulga » à Paris. Le Barça serait au courant de cette envie, Xavi étant en discussions avec Suarez. Le goleador uruguayen lui aurait d’ailleurs précisé être en mesure de faire d’énormes concessions salariales pour revenir dans son club de cœur.

💣"LUIS SUÁREZ QUIERE VOLVER al BARÇA"💣



😮"Estaría DISPUESTO a BAJARSE el SUELDO"😮



🚨EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/JIPqvwSWqp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2022

Pour résumer Après avoir quitté le FC Barcelone avec perte et fracas au mercato d’été 2020, Luis Suarez (Atlético Madrid, 35 ans) serait très excité à l’idée de reporter le maillot blaugrana. Au point même d’initier un rapprochement avec Xavi ?

Bastien Aubert

Rédacteur