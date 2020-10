FC Barcelone - Mercato : Suarez vide son sac et livre une confidence sur Messi

Luis Suarez (33 ans) ne digère pas. Même s’il a réalisé des débuts idylliques sous le maillot de l’Atlético Madrid contre Grenade (6-1), l’attaquant uruguayen en veut toujours aux dirigeants du FC Barcelone pour l’avoir poussé vers la sortie.

« Je regrette les formes employées, a-t-il pesté après avoir mené l’Uruguay à la victoire contre le Chili cette nuit en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Nous sommes grands, cela faisait six ans que j’étais à Barcelone. Il y avait une autre manière de me parler, en me disant que le club pensait à changer d’ère... Cela n’a pas été bien fait et cela a peiné énormément Lionel Messi. Lui, il sait ce que j’ai souffert et les mauvais moments que j’ai traversés. »

Messi connaissait la douleur cachée de Suarez

Toujours concernant Messi, Suarez a tenu à le remercier pour le message de soutien public qu’il l’a envoyé après son départ. « Je ne suis pas surpris qu’il ait agi de cette façon, je le connais trop, a-t-il poursuivi. Il connaissait ma douleur, car je lui ai dit. Et il me l’a dit aussi. C’est la manière de faire qui fait le plus mal. »