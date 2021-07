FC Barcelone - Mercato : Tebas pousse Messi vers le PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

A travers sa prise de tête avec Pep Guardiola via les réseaux sociaux en début de semaine, Javier Tebas a une nouvelle fois démontré combien il détestait le dopage financier. Il a en effet demandé à l'entraîneur catalan combien de titres il devait à cette pratique en vigueur à Manchester City. Les Citizens sont, avec le PSG, sa cible préférée, les deux principaux responsables à ses yeux du dérèglement du marché des transferts.

Et pourtant, ce jeudi, Tebas a quasiment envoyé Lionel Messi dans les bras du Paris Saint-Germain ! A un journaliste de La Sexta qui lui demandait si l'Argentin débuterait la nouvelle saison avec le FC Barcelone, en gros s'il allait bien prolonger, le patron de la LFP a répondu : "Je ne sais pas. S'il n'y a pas de départs, c'est impossible". Et comme les Blaugrana galèrent pour vendre leurs stars et libérer de la masse salariale, la tendance serait donc plutôt à un départ de La Pulga. Et qui est son principal courtisan ?

#FCB 🔵🔴



💣 Tebas 'avisa' sobre la renovación de Messi y "no sabe" si va a empezar la temporada en el Barçahttps://t.co/eAOgMR9XCu — Diario SPORT (@sport) July 8, 2021