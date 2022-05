FC Barcelone – Mercato : Tottenham veut recruter un flop hivernal du Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Revenu cet hiver au sein de son club formateur du FC Barcelone, Adama Traoré (26 ans) ne restera pas en Catalogne à l'issue de son prêt décevant (17 apparitions, 0 but, 4 passes décisives). Le musculeux ailier droit de Wolverhampton va reprendre le fil de sa carrière en Premier League … Mais pas spécialement avec les « Loups ».

Le journaliste italien Nicolo Schira nous apprend en effet que Tottenham est, comme en janvier dernier, toujours très chaud pour récupérer le « Hulk » espagnol mais également son partenaire Weston McKennie.

Directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici s'est déjà mis en ordre de marche pour finaliser ce double recrutement réclamé par Antonio Conte.

#Tottenham are still interested in Adama #Traore as a possible new right-wingback and Weston #McKennie as new midfielder. They already were a #Spurs’ targets last January. #Paratici is ready to re-open talks with #Wolverhampton and #Juventus in the next days. #transfers #THFC