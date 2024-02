FC Barcelone Mercato : très bonne nouvelle dans le dossier Cancelo

Dès le début de la saison, le FC Barcelone a fait savoir qu'il était très heureux des services rendus par les deux Joao, Félix et Cancelo, et qu'il allait tout faire pour les conserver au-delà de leurs prêts d'une saison. L'enthousiasme est un peu retombé pour l'attaquant, qui alterne pépins physiques et prestations mièvres. Mais il est toujours très fort pour le latéral droit.

Selon Mundo Deportivo, Manchester City aurait envoyé un signal très positif aux Blaugranas en assurant qu'il ne comptait plus sur son joueur, sous contrat jusqu'en 2027. Aussi, les champions d'Europe ne s'opposeraient pas à une nouvelle demande de prêt des Barcelonais, à condition qu'elle soit assortie d'une option d'achat à lever à l'été 2025. A cette date, le FCB espère en avoir fini avec ses problèmes financiers. Un deal gagnant-gagnant pour le Barça comme pour Cancelo...

