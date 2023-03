FC Barcelone – Mercato : trois clubs ont tenté le coup pour Sofyan Amrabat, le PSG et l'OM hors-jeu !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si le dossier Sofyan Amrabat (Fiorentina) a agité le Mercato d'hiver après le Mondial énorme du Marocain au Qatar, le PSG et l'OM – un temps évoquées comme une option pour le milieu de 26 ans – n'ont pas bougé en janvier.

En effet, dans un entretien à ESPN Netherland pour l'émission Goedemorgen Oranje, le frère ainé de Sofyan Amrabat, Nordin, en a dit plus sur les clubs qui avaient tenté le coup... et le FC Barcelone était bel et bien concerné.

« Si le FC Barcelone se manifeste, tu as envie de franchir le pas »