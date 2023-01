FC Barcelone - Mercato : trois signatures et un départ de taille sont imminents !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Au micro de la radio catalane RAC1, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a annoncé que Ronald Araujo, Gavi et Alejandro Baldé devraient bientôt prolonger leur contrat avec le club blaugrana.

"Il est prévu qu'à la fin de la saison, nous enregistrerons les dossiers pour Ronald Araujo et Gavi et renouvellerons Alejandro Baldé. Gavi a eu 18 ans à l'automne et nous avons profité de la possibilité que nous donnait le règlement pour continuer avec cette condition (celle de joueur subsidiaire). Cette saison se termine, nous devrons l'inscrire, car c'est un footballeur de l'équipe première."