FC Barcelone - Mercato : Umtiti fait encore des siennes, Laporta cherche 20 M€ pour cette recrue !

Le FC Barcelone a besoin de trouver 20 millions d’euros pour pouvoir inscrire Jules Koundé en Liga. C'est le quotidien madrilène As qui dévoile l’information dans son édition du jour en précisant que le club espagnol a jusqu’au 1er septembre pour réussir sa mission.

Xavi n’a pas caché sa contrariété sur ce sujet : « Je suis contrarié que Koundé ne joue pas. Je pense qu’il s’entraîne très bien et peut-être qu’il aurait ce match. » Pour trouver cette manne financière, le Barça tente d’accélérer les départs de Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, SergiñoDest, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti.

Le champion du monde 2018 devrait rebondir à Lecce, s’il satisfait à la visite médicale. Pour s’en défaire le plus vite possible, le Barça est prêt à tous les sacrifices, notamment celui de payer l’intégralité de son salaire, assure Nicolo Schira ! Voilà qui ne devrait donc qu’à peine lisser les finances bancales du club catalan...

Samuel #Umtiti is one step away to #Lecce from #Barça on loan. #Barcelona will totally pay his salary. #transfers #FCB