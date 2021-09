FC Barcelone - Mercato : un ami de Messi n'attend qu'un appel pour succéder à Koeman

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Difficile de savoir ce qu'il en est réellement dans le dossier de l'entraîneur du FC Barcelone. Il y a trop d'informations sur ce sujet, certaines étant totalement contradictoires ! La seule certitude, c'est que Ronald Koeman est condamné à très court terme. Le technicien néerlandais ne correspond pas à ce qu'attend Joan Laporta et il était certain que ce mariage de raison ne résisterait pas à la première crise sportive. Mais qui va lui succéder ?

Hier matin, Xavi était passé en pole position après que Laporta, qui souhaitait le voir se faire les dents sur la réserve, ait revu sa position. Et puis, dans la soirée, il a été dit que, finalement, le mythique milieu de terrain ne voulait plus venir. Mais ce dimanche matin, nouveau rebondissement : il n'attendrait plus qu'un appel de Laporta. Trop attaché à son club, conscient de la chance qu'il aurait de s'assoir sur un banc aussi prestigieux, Xavi serait prêt à venir à n'importe quelle condition, même au chevet d'une équipe malade et amoindrie, même avec la perspective de renforts quasi nuls d'ici juin prochain. Mais ça, c'est la vérité de ce dimanche matin. Quelle sera celle de ce soir ?

🚨| Xavi would be delighted to be the manager FC Barcelona & is waiting for a call from Joan Laporta. Xavi also knows that he has strong support from the sports & executive areas of the club; he will say 'Yes' even if the sporting project is minimally to his liking.@EduPolo [🥇]