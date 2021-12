FC Barcelone - Mercato : un ancien du PSG demande son transfert au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Arrivé à l’été 2020 à Manchester United, Edinson Cavani, qui n'a disputé que 8 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour un seul but inscrit, doit se contenter d'un statut de remplaçant de luxe surtout depuis les arrivées de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho.

Selon les informations du média anglais The Times, l'attaquant uruguayen voudrait donc quitter les Red Devils et aurait donné sa priorité au Barça pour l'été prochain. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, aurait demandé à son agent de tout faire pour y parvenir.

The Manchester United striker Edinson Cavani wants to join Barcelona next summer, with his contract expiring at the end of the season.



Injury and new arrivals have meant that the Uruguayan has scored just once in eight games this season https://t.co/LOyIYJLdhm