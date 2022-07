FC Barcelone - Mercato : un ancien du Real Madrid pour remplacer Lewandowski au Bayern Munich ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Robert Lewandowski (33 ans) a quitté le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone cet été contre 45 M€ (+ 5 M€ de bonus), conformément à sa volonté, et le club bavarois cherche à le remplacer. Sadio Mané a déjà rejoint le Bayern et Mathys Tel, le jeune attaquant rennais, devrait l'imiter, mais le champion d'Allemagne lorgne un n°9 plus expérimenté.

De Tomas dans le viseur

Et selon le quotidien catalan Ara, une piste mène à Raúl de Tomás (27 ans), l'attaquant de l'Espanyol Barcelone, sous contrat jusqu'en juin 2026. Auteur de 17 buts en Liga la saison passée, le joueur, formé au Real Madrid, dispose d'une clause libératoire fixée à 75 M€. Mais l'Espanyol demanderait la moitié de la somme pour ouvrir la porte. A suivre...