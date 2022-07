FC Barcelone - Mercato : un ancien du Real Madrid pour remplacer Jordi Alba ?

Le FC Barcelone enchaîne les dépenses depuis quelques jours. Après avoir recruté Raphinha, le club catalan a bouclé l’arrivée de Robert Lewandowski. Le secteur offensif du club est désormais plus que renforcé et les dirigeants vont se pencher sur la défense. Alors que les négociations pour l’arrivée de Marcos Alonso ne progressent pas, le Barça se positionne sur un ancien joueur du Real Madrid pour renforcer le côté gauche de sa défense.

Selon les informations de “Mundo Deportivo“, les dirigeants du FC Barcelone envisage de recruter l’ancien joueur du Real Madrid, Sergio Reguilón. À 25 ans, le défenseur latéral gauche évolue à Tottenham et pourrait coûter moins cher au club catalan qui se doit de surveiller ses finances.

Sergio Reguilón, sous contrat jusqu’en juin 2025, est estimé à 25 millions d’euros par le site Transfermarkt.

