FC Barcelone - Mercato : un autre joueur que Messi pourrait mettre les finances dans le rouge

On serait Victor Font, on y réfléchirait à deux fois avant de se lancer dans les présidentielles pour le FC Barcelone. Car le candidat préféré des socios selon plusieurs sondages à de grandes chances de débarquer au milieu d'un tas de ruines financières. Déjà, la situation actuelle est préoccupante avec les conséquences de la crise sanitaire, qui obligent à réduire de 30% la masse salariale. Et puis, il y a l'avenir de Lionel Messi. Qu'il parte ou qu'il reste, l'Argentin coûtera beaucoup d'argent au FCB, en pertes de sponsoring ou merchandising dans le premier cas, en salaires dans le deuxième. Et ce n'est pas fini…

Dembélé prêt à partir libre en 2022

Dans son édition du jour, le quotidien Sport révèle que le cas Ousmane Dembélé pourrait devenir très problématique pour le Barça, qui l'a acheté 170 M€ au Borussia Dortmund à l'été 2017. Depuis, les Blaugranas, lassés par ses blessures à répétition et une hygiène de vie qui a longtemps été indigne d'un professionnel, ont tenté de l'inclure dans des deals, par exemple avec le PSG en 2019 pour faire revenir Neymar. A chaque fois, Dembélé a refusé.

Et pour cause : selon Sport, le joueur formé au Stade Rennais aurait l'intention d'aller au bout de son contrat avec le Barça et de partir libre en 2022 ! Ce serait un terrible coup dur pour les Catalans qui, frappés par la crise économique, ont vu leur pouvoir d'achat réduit à la portion congrue et qui ne peuvent espérer réaliser de gros coups que via des échanges.