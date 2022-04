FC Barcelone - Mercato : un boulet de l'effectif pourrait rebondir en Serie A

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Son transfert au FC Barcelone à l'été 2020 devait constituer l'apogée de la carrière de Miralem Pjanic. Au lieu de quoi, il a constitué une grossière erreur dont il n'arrive pas à se remettre. Clairement pas compatible avec le style de jeu des Blaugrana, le milieu offensif a vécu une première saison catastrophique en Catalogne, en 2020-22, avant d'être prêté au Besiktas, où ça ne se passe pas spécialement mieux, lors de celle en cours. Il reviendra de Turquie cet été mais le Barça ne compte pas le conserver.

Eh bien, bonne nouvelle pour Joan Laporta, un club italien serait prêt à le faire revenir dans le Calcio, là où il a connu ses plus belles heures, sous les maillots de l'AS Roma puis de la Juventus Turin. Ce club serait l'Inter Milan. C'est le journaliste d'El Mundo Deportivo Roger Torello qui a révélé cette piste. Pas sûr, si le transfert se concrétise, que le Barça puisse récupérer une grosse somme. Selon Transfermarkt, la cote de Pjanic serait désormais de 11,5 M€...

