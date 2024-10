FC Barcelone Mercato : un cadre d’Hansi Flick vers la prolongation

C’est l’un des dossiers chauds du moment au FC Barcelone. Malgré leur difficulté à rentrer dans le cadre du fair-play financier, les Blaugranas ont érigé pour priorité la prolongation de certains éléments de l’effectif en contrat jusqu’en juin 2026.

Parmi ceux-ci figurent le nom de Pedri (21 ans), cadre inamovible de l’entrejeu du Barça que le club cherche à faire prolonger (et à revaloriser) jusqu’en juin 2029. Selon Fabrizio Romano, le dossier avance dans le bon sens et les deux parties espèrent désormais une issue favorable rapidement.

Les premières discussions se sont passées merveilleusement bien, Pedri ayant compris qu’il était considéré comme l’un des éléments-clés du projet.

🔵🔴 Discussions between Barça and Pedri over new deal are progressing as both parties want to get the extension done.



Positive feelings after one more meeting, Pedri is considered key part of Barcelona project. pic.twitter.com/SK4ArkqSfJ