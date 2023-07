FC Barcelone - Mercato : un cas Mbappé empoisonne la vie du club

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A force de désillusions sportives et de promesses non tenues, la relation entre le PSG et Kylian Mbappé ne tient plus qu'à une fiche de paie. S'il n'était pas assuré de toucher près de 200 M€ la saison prochaine, l'attaquant serait déjà au Real Madrid. Eh bien, un cas quelque similaire existe au FC Barcelone avec Frenkie De Jong. La seule différence, c'est qu'autant le PSG voudrait conserver le natif de Bondy, autant les Blaugranas tiennent absolument à voir partir le Néerlandais. Cela fait deux ans qu'il se voit indiquer le chemin de la sortie et deux ans qu'il décide de rester. L'été 2023 ne fera pas exception et Marca a expliqué pourquoi.

Près de 30 M€ assurés cette saison...

Grâce à un contrat très bien négocié sous l'ère Bartomeu, celle de tous les excès, De Jong va gagner 28 M€ net en 2023-24. Soit le meilleur salaire, et de loin, de l'effectif blaugrana. Il touchera 18 M€ de salaire plus 9,7 de primes assurées. Auxquelles pourront s'ajouter 2 M€ s'il prend part à 60% des matches officiels plus des bonus en cas de trophée. Aucune raison pour lui, donc, d'aller voir ailleurs, surtout qu'il s'épanouit à Barcelone en dehors des terrains. Et que chaque saison, même s'il est poussé vers la sortie par ses dirigeants, ses entraîneurs finissent par en faire un titulaire. Il ne faudra donc pas compter sur lui cette fois encore pour voir la masse salariale barcelonaise diminuer...

