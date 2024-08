FC Barcelone Mercato : un champion olympique offre ses services à Flick

L’été est chaud en Espagne. Après leur sacre à l’Euro, nos voisins ibériques ont été couronnés le plus logiquement du monde aux Jeux Olympiques de Paris, dominant la France après un match riche en rebondissements hier soir au Parc des princes (5-3, ap). Si Fermin Lopez s’est encore distingué avec un doublé, Eric Garcia a aussi porté haut les couleurs du FC Barcelone.

Le défenseur central, auteur d’une compétition solide, a confirmé son envie de rester en Catalogne la saison prochaine. « Je resterai au FC Barcelone et je jouerai la saison prochaine, c’est sûr à 100% », a déclaré le champion olympique après le sacre de la Rojita. Hansi Flick, qui a perdu Ronald Araujo sur blessure, pourrait bien relancer le stoppeur de 23 ans.

🚨🔵🔴 Eric Garcia: “I will stay at Barça and play there next season, it’s 100%”. pic.twitter.com/a2KeaoB6lK