FC Barcelone - Mercato : un chouchou de l’OL ciblé en janvier

Le marché estival a refermé ses portes le 1er septembre. Après quelques jours pour souffler, les membres des cellules de recrutement se sont déjà tournés vers le mercato hivernal, qui débutera le 1er janvier 2024. Du côté du FC Barcelone, la grande priorité, selon Mundo Deportivo, sera de trouver une doublure à Oriol Romeu au poste stratégique de pivot. Frenkie De Jong et Ilkay Gündogan peuvent dépanner à ce poste, mais pas sur la durée. Si l'ancien joueur de Gérone se blesse pour plusieurs semaines, ce serait très ennuyeux pour Xavi.

Rodriguez pourrait être vendu par le Betis cet hiver

Parmi les joueurs ciblés, on trouve Joao Palhinha (28 años), qui a failli quitter Fulham pour le Bayern cet été et qui serait encore dans le viseur bavarois pour janvier. Il y a également Jorginho (31 ans, Arsenal) et Florentino Luis (24 ans, Benfica). Mais le favori est un joueur bien connu de l'OL puisqu'il s'agit de Guido Rodriguez (24 ans), qui s'était mis d'accord avec les Gones pour un transfert mais a finalement préféré rester au Betis. Sous contrat jusqu'en 2024, l'Argentin, qui a refusé de prolonger, pourrait être vendu cet hiver par les Verdiblancos, qui ne veulent pas le voir partir gratuitement. C'est actuellement la piste la plus chaude des Blaugranas.

