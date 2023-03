FC Barcelone - Mercato : un chouchou de Xavi drague l’OM !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il y a quelques semaines, la presse espagnole nous apprenait qu’Evan Ndicka (23 ans) aurait un accord verbal avec le FC Barcelone pour une arrivée libre cet été. Depuis, les supporters blaugrana prennent cette information pour acquise.

Pourtant, l’agent du défenseur central de Francfort, en fin de contrat en juin prochain, brouille les cartes pour l’avenir de son poulain. Convié par « Le Club des 5 », Samir Khiat a ainsi dressé des louanges à l’OM version Pablo Longoria.

« L’OM est très attractif, qui plus est avec Pablo Longoria. Quand on voit l’équipe qu’il fait avec le budget qu’il a au départ et qu’on pense aux 200 millions qui ont servi à faire la précédente équipe je suis désolé, a-t-il affirmé haut et fort. Quand on voit Saliba, Guendouzi, qui font Arsenal, Marseille, équipe de France… Aujourd’hui Marseille est très exposé, c’est un club qui n’a rien à envier aux bons clubs de Bundesliga. C’est très récent, mais c’est justifié par rapport aux résultats et à la politique actuelle. »