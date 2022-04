FC Barcelone - Mercato : un coup fourré de Lewandowski aux Blaugrana ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Hier, des sources espagnoles et allemandes ont fait état d'un accord de principe entre le FC Barcelone et Robert Lewandowski pour la signature cet été d'un contrat de trois ans. Il resterait désormais aux Blaugrana à s'entendre avec le Bayern Munich, avec qui l'attaquant polonais de 33 ans est lié jusqu'en 2023. Pour cela, ils auraient demandé au super agent israélien Pini Zahavi de négocier avec les dirigeants allemands une indemnité dans leurs cordes. Lewandowski, lui, serait tellement enthousiaste à l'idée d'un futur déménagement en Catalogne, qu'il prendrait des renseignements sur le vestiaire barcelonais et chercherait déjà une maison.

Une piste pour obtenir un meilleur contrat au Bayern ?

Mais hier soir, dans l'émission El Chiringuito, le journaliste Alfredo Duro a émis un gros bémol à cette arrivée : Robert Lewandowski et son entourage pourraient se servir du Barça pour négocier un nouveau contrat avec le Bayern ! Car c'est vrai que les Bavarois ont refusé d'accéder à ses exigences, que ce soit au niveau de la durée du bail (lui veut plusieurs années, le Bayern un an renouvelable) que du salaire (il veut garder ses 20 M€ annuels). Aucune partie n'ayant fait un pas en direction de l'autre, les dirigeants rotten ont montré le chemin de la sortie à leur joueur.

L'hypothèse soulevée par Alfredo Duro est à prendre en considération car Lewandowski n'est pas du genre à changer de club facilement et il a un vrai attachement à l'Allemagne, où il joue depuis 12 ans, ainsi qu'au Bayern, dont il défend les couleurs depuis 2014. Il est en train d'y acquérir un statut de légende, lui qui a battu quelques records de Gerd Müller. En outre, il a toujours clamé être fan du Real Madrid... Autant d'éléments qui laissent à penser qu'il se sert effectivement du Barça, sans intention de s'y rendre en juin.

