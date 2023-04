FC Barcelone - Mercato : un crack japonais entre le Barça et Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Randal Kolo Muani n’est pas le seul joueur de Francfort à attirer l’œil des grandes écuries européennes. En effet, le milieu de terrain japonais Daichi Kamada, intéresserait fortement le FC Barcelone. À 26 ans, il se révèle comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga à son poste, et sa polyvalence intéresse.

Plusieurs clubs sur le coup

Le Barça n’est cependant pas seul à s’intéresser au japonais. En effet, l’Atletico Madrid verrait aussi d’un bon œil, d’attirer le joueur de Francfort pour renforcer son milieu. En Bundesliga, le Borussia Dortmund n’a pas abandonné l’idée non plus, et ce dossier sera probablement très contesté.