FC Barcelone Mercato : un défenseur coté fait un premier pas vers une arrivée en 2025

Dans la dernière ligne droite du mercato, le FC Barcelone a envisagé de recruter un défenseur central de premier plan. Avant d'abandonner cette idée, faute de finances suffisamment solides. L'un des arrières visés était Jonathan Tah, qui sort d'une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen. Mais le champion d'Allemagne réclamait 30 M€ pour son joueur, également courtisé par le Bayern Munich. Beaucoup trop pour le FCB.

Mais dans une interview au Süddeutsche Zeitung, Tah a fait une annonce forte pour son avenir : "Je ne vais pas signer un nouveau contrat avec le Bayer Leverkusen. Ma décision est prise. Je vais donner le meilleur de moi-même jusqu’au bout et ensuite nous verrons pour mon futur club. J'ai pris la décision de partir et de tenter une nouvelle expérience". C'est un premier pas en direction des Blaugranas.

