FC Barcelone – Mercato : un défenseur de l'OGC Nice serait ciblé !

En quête urgente d'un latéral droit sur la fin du Mercato d'été, le FC Barcelone râtisse très large et regarde un peu partout. Le dossier Thomas Meunier (Borussia Dortmund) trop compliqué, le Barça axe désormais tous ses efforts sur Juan Foyth (Villarreal) mais plusieurs dossiers restent ouverts. Notamment en Ligue 1.

Intransférable à l'OL, Malo Gusto est suivi. Tout comme le monégasque Vanderson qui vient tout juste de prolonger son bail sur le Rocher jusqu'en juin 2027. Si l'on en croit le journaliste Pedro Almeida, les Blaugranas ont aussi entamé des pourparlers avec l'OGC Nice pour tenter de récupérer l'international algérien Youcef Atal (26 ans).

Dans le viseur de nombreux grands clubs en 2019 après sa première saison tonitruante sur la Côte d'Azur, le natif de Boghni n'a jamais réellement pu confirmer du fait de blessures récurrentes. Sous contrat jusqu'en juin 2023 sur la Côte d'Azur, le défenseur du Gym ne sera pas forcément la piste la plus onéreuse de la short-list du Barça. Affaire à suivre donc.

Youcef #Atal to @FCBarcelona ? First talks between #Barcelona and #Nice are happened. ?￰゚ヌ﾿ #transfers