FC Barcelone Mercato : un défenseur français susceptible de faire son retour ?

A le lire, ou à l'écouter, il est une évidence que ses performances lui donnent des ailes. On peut d'ailleurs le comprendre car Jean-Clair Todibo, impressionnant de régularité avec l'OGC Nice, n'est plus le footballeur passé il y a des années au FC Barcelone. Il est désormais un joueur de l'équipe de France et prouve, chaque week-end en L1, qu'il peut espérer un plus grand club que les Aiglons.

"Retourner au Barça ? Pourquoi pas ?"

Ce pourrait justement être le Barça. Car dans un entretien accordé à Canal Plus, le défenseur s'est montré très clair. "Retourner à Barcelone ? Pourquoi pas ? Je ne regrette pas du tout mon expérience. J'ai beaucoup appris de Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Clément Lenglet... Cela m'a fait du bien. J'ai découvert le très, très haut niveau. Je n'ai pas eu les minutes souhaitées parce qu'il y avait de très grands joueurs devant moi. J'avais aussi un entraîneur, Ernesto Valverde, qui était sous pression, donc c'était normal qu'il aligne Gérard Piqué au lieu d’un jeune homme de 19 ans sans expérience."

Reste tout de même une évidence : Todibo est sous contrat à Nice jusqu'en 2027. Et le Barça, pas vraiment costaud financièrement, devra signer un gros chèque pour le faire revenir.

