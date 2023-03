FC Barcelone - Mercato : un deuxième club de MLS dégaine pour Sergio Busquets

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat au FC Barcelone l'été prochain, Sergio Busquets (34 ans) n'a toujours pas tranché pour la suite de sa carrière. Son agent reçu par les dirigeants du Barça, le milieu a bel et bien reçu une proposition à la baisse du club catalan et se donne un temps de réflexion à ce sujet.

Après Miami, c'est Toronto qui s'active !

Il faut dire qu'en plus du FC Barcelone où c'est surtout Xavi qui fait pression pour le conserver une année de plus, de nombreuses offres exotiques sont arrivées jusqu'à la sentinelle des Blaugranas. En Arabie Saoudite, Al-Nassr et Al-Shabab ont pris la température et devraient dégainer une offre.

Mais ce qui plait beaucoup à Sergio Busquets, c'est le rêve américain … Et l'Inter Miami n'est plus la seule franchise de MLS intéressée par ses services. D'après Marca, les canadiens du Toronto FC se sont récemment positionnés. Une option qui ne déplairait pas au natif de Sabadell...