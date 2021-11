FC Barcelone - Mercato : un disciple de Messi bientôt éjecté par Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Lorsqu'il a accepté de reprendre en main le FC Barcelone, Xavi a pris en compte le fait que les caisses étaient vides. Et qu'il lui faudrait donc patienter plusieurs saisons pour obtenir tous les renforts dont il aurait besoin. Mais il n'empêche que ses dirigeants font leur possible pour lui apporter au plus vite le sang neuf nécessaire pour replacer les Blaugrana tout en haut de la hiérarchie nationale.

Ainsi, le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez a balancé cette nuit une petite bombe en assurant que Frenkie De Jong était sur le marché ! Le milieu de terrain néerlandais est la principale valeur marchande de l'effectif. Récemment, un média catalan a estimé sa cote à 80 M€. Avec une telle somme, en janvier ou l'été prochain, le Barça pourrait se lancer à l'assaut du grand attaquant après lequel il court depuis un an et demi et le départ de Luis Suarez. Un départ de De Jong, arraché à prix d'or (86 M€) à l'Ajax en janvier 2019 malgré la concurrence du PSG, ne serait pas forcément handicapant pour Barcelone, le milieu n'ayant pas vraiment répondu aux attentes…

