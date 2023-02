FC Barcelone - Mercato : un dossier majeur met Xavi sur les dents

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Au même titre que ses partenaires, Sergio Busquets vient de réaliser une excellente opération comptable ce week-end en Liga. ,Avec désormais huit ponts d'avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone peut s'offrir deux faux-pas et logiquement envisager un nouveau titre de champion d'Espagne.

Ce serait un de plus pour Sergio Busquets, le milieu de terrain catalan. Et le dernier ? Difficile de répondre. Car le joueur est en fin de contrat et peut déjà si il le souhaite signer ailleurs. Au sein du club, le dossier est d'importance.Comme l'a confié le directeur du football, Mateu Alemany, avant la rencontre remportée contre le FC Séville.

"Il sait à quel point il est apprécié, il est une institution pour le club et pour les membres. Son contrat arrive à son terme, mais c’est une circonstance qu’il va évaluer prochainement. S’il peut continuer, j’en serai ravi."