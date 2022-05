FC Barcelone - Mercato : un dossier toxique impliquant Alba, Piqué et Busquets va polluer le recrutement estival

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Il y a deux mois, Joan Laporta assurait qu'une arrivée d'Erling Haaland était possible. Depuis, il est davantage question de Robert Lewandowski. Et désormais de Romelu Lukaku... Comment le FC Barcelone est-il possible de l'un des deux futurs meilleurs joueurs de la planète à un remplaçant de Chelsea ? Simplement en refaisant ses comptes. Les Blaugrana n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions après les années de grand n'importe quoi de Josep Maria Bartomeu. Il va beau signer l'accord avec CVC, vendre d'autres droits commerciaux, il ne pourra pas s'aligner sur le Real Madrid ou Manchester City pour recruter les meilleurs.

Et cela doit également à certains de ses tauliers. En effet, contrairement à ce qui circule depuis l'été dernier, Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets n'ont pas accepté de réduction de salaire, seulement un report. Que le Barça va donc devoir payer durant l'intersaison, ce qui l'empêchera d'investir massivement. En outre, le compte Twitter BarçaTalkFC rappelle que les trois capitaines ont accepté ce report de leurs émoluments après que Lionel Messi soit parti, quand ils se sont dits que ça risquait d'être leur tour. Pas avant, pour essayer de faire en sorte qu'il reste...

Most people believe a myth that Busquets, Alba, Pique took pay cuts. They did not. Their payments were deferred to the future, meaning Barca have to pay them all of their money no matter what in future years. And they did that AFTER Messi left, not before.