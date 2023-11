FC Barcelone - Mercato : un ex-lieutenant de Messi propose ses services à Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Car Pedro avec le maillot du FC Barcelone sur les épaules, c'est en effet de l'histoire ancienne. Au début des années 2000 avec un titre majeur, la Ligue des Champions, et des dizaines de matches marquants en compagnie de Lionel Messi.

"Je viendrai"

Parti du club catalan vers d'autres cieux, et notamment en Italie, après Chelsea, avec des passages à la Roma et à la Lazio, équipe dans laquelle il évolue aujourd'hui, Pedro a des idées de retour. Et se verrait bien achever son parcours avec son ancien partenaire, Xavi. "La retraite au Barça serait spectaculaire, mais comme je la vois lointaine et difficile, je ne l'envisage même pas. Si on me le dit et que Xavi m'appelle, avant de raccrocher et de le regretter, je viendrai."

Le message est passé.

