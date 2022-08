FC Barcelone – Mercato : un favori se dégage pour Depay

Le FC Barcelone cherche à dégraisser son effectif. Les dirigeants catalans poussent plusieurs joueurs vers la sortie afin de pouvoir enregistrer les recrues du mercato estival. Indésirable au sein du club, Memphis Depay pourrait très prochainement faire ses valises. L’attaquant néerlandais se dirige vers un rebond en Serie A.

Selon les informations de Fabrizio Romano, la Juventus est désormais en pole position pour recruter Memphis Depay cet été. Les deux camps sont en discussions avancées sur la base d’un contrat de deux ans.

Memphis Depay deal. Tottenham are not interested, been told there are no talks as things stand - Juventus are the favourites to sign Depay 🚨🇳🇱 #THFC



Two-year deal now discussed with Memphis, Juve want him since July but first step has to be contract termination with Barça. #FCB pic.twitter.com/KPExicl6Jp