FC Barcelone - Mercato : un héros du Mondial rêve encore du Barça

Depuis sa remarquable Coupe du monde au Qatar sous le maillot du Maroc, Sofyan Amrabat est associé à plusieurs géants européens, à commencer par le Barça qui vise encore une recrue dans l'entrejeu. Sous contrat jusqu'en 2024 avec la Fiorentina, le milieu de terrain des Lions de l'Atlas devrait quitter la Viola cet été, reste à savoir quel club arrivera à l'attirer dans ses filets.

Aux dernières nouvelles rapportées par Foot Mercato, Amrabat aurait entre les mains une offre concrète de Manchester United mais donnerait encore sa priorité au FC Barcelone, devant l'Atlético Madrid. Le média explique que le joueur de 26 ans devrait donc refuser les avances des Red Devils et celles des Saoudiens d'Al-Ahli qui espèrent l'associer à leurs stars tout juste arrivées, Roberto Firmino et Edouard Mendy. La balle est maintenant dans le camp de Xavi et des Blaugranas.

🚨🟣🇲🇦 #SerieA |



◉ MU have made an initial verbal offer to Sofyan Amrabat's agent. Al-Ahli have also made an offer (€15M).



◉ But for now, he is not interested and is still dreaming of Liga.



◉ He prefers to stay at Fiorentina if he doesn't get a good club. Many big clubs… pic.twitter.com/stDIcU5Aej